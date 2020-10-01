Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Берлин взял курс на сдерживание Москвы, выдвигая голословные обвинения и ультиматумы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — сказал министр.

При этом он отметил, что период напряженности между двумя странами может быть преодолен, чтобы и дальше формировать основы международного общения, нацеленного на сотрудничество и «совместное противостояние реальным вызовам человечеству».

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