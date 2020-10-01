МЧС отреагировало на данные о претензиях Турции к российским пилотам

В МЧС России заявили, что противопожарные самолеты-амфибии МЧС России Бе-200ЧС не участвуют в тушении природных пожаров в районе Лара турецкой Антальи.

«Мы там не тушим», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.

Ранее СМИ сообщили, что полеты тушивших пожары Бе-200ЧС обеспокоили жителей Антальи.

Затем появились данные о том, что Турция потребовала объяснений от российских пилотов, однако позже сообщения о претензиях опровергли в компании-эксплуатанте самолетов СМС Savunma Sanayi.

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