МЧС отреагировало на данные о претензиях Турции к российским пилотам
Елизавета Мележенкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В МЧС России заявили, что противопожарные самолеты-амфибии МЧС России Бе-200ЧС не участвуют в тушении природных пожаров в районе Лара турецкой Антальи.
«Мы там не тушим», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.
Ранее СМИ сообщили, что полеты тушивших пожары Бе-200ЧС обеспокоили жителей Антальи.
Затем появились данные о том, что Турция потребовала объяснений от российских пилотов, однако позже сообщения о претензиях опровергли в компании-эксплуатанте самолетов СМС Savunma Sanayi.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов
— В Турции опровергли данные СМИ о претензиях к российским пилотам