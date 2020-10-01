В Госдуме прокомментировали идею депутата Рады переименовать Россию

Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев ответил на предложение депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Никиты Потураева переименовать РФ в «Московию», сообщает РИА «Новости».

«К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны», — сказал Лебедев.

Он также посоветовал Потураеву «лучше учиться в школе».

В свою очередь, российский депутат Руслан Бальбек заявил об аморальности данной инициативы.

«Россия была, есть и будет. А вот Украина — это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра - выбросят за пределы поля», — заявил Бальбек.

Украинские политики не впервые выступают с сомнительными заявлениями об истории России. Так, экс-президент республики Петр Порошенко ранее заявил, что основание Москвы было «опрометчивым решением киевских князей».

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