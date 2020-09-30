В Москве назвали провокационными угрозы главы МИД ФРГ по Навальному в ООН

Москва считает провокационным заявление главы МИД Германии Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным, которое было сделано в рамках дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там отмечается, что на этот раз ФРГ использовала «высокую трибуну ООН» для «безосновательных» обвинений в адрес России.

«Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому «отравлению» А.Навального», — заявили в российском МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что Германия пытается переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с Москвой по этому делу на других, «спрятавшись за спину союзников и международных структур».

Ранее Мааса в ходе выступления в ООН призвал Россию помочь в расследовании инцидента с Навальным и снова пригрозил последствиями за это происшествие.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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