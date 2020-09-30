Пашинян обсудил с Роухани ситуацию в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани обсудил ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.
Пашинян отметил участие в конфликте Турции.
Роухани выразил глубокую обеспокоенность в связи с напряжением между Арменией и Азербайджаном и военными действиями в Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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