Пашинян обсудил с Роухани ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани обсудил ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Пашинян отметил участие в конфликте Турции.

Роухани выразил глубокую обеспокоенность в связи с напряжением между Арменией и Азербайджаном и военными действиями в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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