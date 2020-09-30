Песков опроверг сообщения об обязательном карантине для встречающихся с Путиным
Бернст Ю.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг сообщения об обязательном карантине для всех встречающихся с президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент «Газеты.ru».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в администрации президента были введены строгие карантинные меры.
«Нет, эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал Песков.
Однако в администрации президента с марта все регулярно сдают тесты на коронавирус, так как там «как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие», добавил представитель Кремля.
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