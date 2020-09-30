Клинтон оценила попытку Байдена «заткнуть» Трампа
Экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон призналась, что мечтала «заткнуть» действующего главу государства Дональда Трампа на дебатах в 2016 году. Об этом она написала в Twitter.
Ранее кандидат демократов на предстоящих выборах Джо Байден в ходе дебатов сказал Трампу «заткнуться». Американская писательница Джилл Филипович назвала эти слова «фразой вечера» и предположила, что Хиллари Клинтон тоже хотелось так сказать.
«Вы даже не представляете, насколько», – ответила Клинтон на публикацию писательницы.
Первые дебаты кандидатов в президенты США состоялись в Кливленде, штат Огайо, 29 сентября.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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