Трамп и Байден проводят первые дебаты

Начались первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Прямую трансляцию ведет телеканал CBS News.

Дебаты проходят в Кливленде, штат Огайо. Кандидаты обсудят пандемию коронавирусной инфекции, ситуацию вокруг назначения нового судьи Верховного суда, вопрос расизма, экономику и ряд других тем.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что ежедневно готовится к дебатам с Байденом

— Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами

— СМИ: Байден отказался от проверки на электронные наушники на дебатах