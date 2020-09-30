Трамп и Байден проводят первые дебаты
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Начались первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Прямую трансляцию ведет телеканал CBS News.
Дебаты проходят в Кливленде, штат Огайо. Кандидаты обсудят пандемию коронавирусной инфекции, ситуацию вокруг назначения нового судьи Верховного суда, вопрос расизма, экономику и ряд других тем.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп заявил, что ежедневно готовится к дебатам с Байденом
— Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами
— СМИ: Байден отказался от проверки на электронные наушники на дебатах