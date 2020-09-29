Кабмин ФРГ не стал подтверждать встречу Меркель и Тихановской

Кабмин ФРГ не стал подтверждать встречу канцлера Ангелы Меркель и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сославшись на регламент. Об этом пишет РИА «Новости».

«Встречи канцлера на следующей неделе мы, как обычно, анонсируем в пятницу», — сказал представитель пресс-службы немецкого кабмина.

Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина объявила, что политик получила приглашение от кабинета Меркель посетить Берлин на следующей неделе.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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