Посол Азербайджана отрицает переговоры с армянским коллегой в МИД РФ

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы сообщил, что не встречался в МИД РФ с послом Армении Варданом Тоганяном. Об этом пишет ТАСС.

«В данном случае нет», — сказал он по итогам встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.

Как сообщалось, в МИД РФ проходят плановые встречи с участием послов Азербайджана и Армении. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова и добавила, что по итогам по итогам будет опубликовано сообщение для СМИ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения заявила о сбитом Турцией самолете Су-25 ВВС страны

— Армения сообщила, что пилот сбитого Турцией штурмовика погиб

— В МИД РФ идет встреча послов Азербайджана и Армении