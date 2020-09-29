Нарышкин заявил о причастности США к протестам в Белоруссии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон использует «нечистоплотные методы» для раскачивания ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СВР.

По словам Нарышкина, США при работе с белорусской оппозицией привлекают радикальных националистов.

Кроме того, Пентагон пытается привлечь экстремистов для дестабилизации обстановки в республике.

Нарышкин также заявил, что белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона.

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