Нарышкин заявил о причастности США к протестам в Белоруссии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон использует «нечистоплотные методы» для раскачивания ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СВР.
По словам Нарышкина, США при работе с белорусской оппозицией привлекают радикальных националистов.
Кроме того, Пентагон пытается привлечь экстремистов для дестабилизации обстановки в республике.
Нарышкин также заявил, что белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона.
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