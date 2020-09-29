В Госдуме откажутся от новогоднего корпоратива

Депутаты Госдумы не будут проводить новогодний корпоратив ни в традиционном, ни в онлайн-формате. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов.

«Как проводить корпоратив в онлайне? Чокаться и произносить тосты в камеру? Это бред какой-то. Уверен, в Госдуме корпоратива не будет ни в онлайне, ни в офлайне. У нас корпоративов и в прошлые годы практически не проводилось», — сказал депутат.

Госдума в 7-м созыве последовательно отказывается от проведения новогодних корпоративных праздников. Подобные мероприятия не проводились в 2018 и 2019 годах.

Между тем в Совете Федерации тему проведения новогоднего корпоратива пока не обсуждали. Однако дистанционный формат мероприятия назвали «нелепым».

«Это нелепость какая-то. Не понимаю, что такое корпоратив в онлайне — сидим по квартирам и чокаемся с экраном компьютера?» — возмутился первый зампред комитета по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский.

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