В Госдуме откажутся от новогоднего корпоратива

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября... Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы не будут проводить новогодний корпоратив ни в традиционном, ни в онлайн-формате. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов.

«Как проводить корпоратив в онлайне? Чокаться и произносить тосты в камеру? Это бред какой-то. Уверен, в Госдуме корпоратива не будет ни в онлайне, ни в офлайне. У нас корпоративов и в прошлые годы практически не проводилось», — сказал депутат.

Госдума в 7-м созыве последовательно отказывается от проведения новогодних корпоративных праздников. Подобные мероприятия не проводились в 2018 и 2019 годах.

Между тем в Совете Федерации тему проведения новогоднего корпоратива пока не обсуждали. Однако дистанционный формат мероприятия назвали «нелепым».

«Это нелепость какая-то. Не понимаю, что такое корпоратив в онлайне — сидим по квартирам и чокаемся с экраном компьютера?» — возмутился первый зампред комитета по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский.

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