Турция готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха) был решен коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно», — подчеркнул министр.

Он отметил, что Турция всегда помогала Азербайджану и будет делать это впредь.

По словам Чавушоглу, нельзя ставить Армению и Азербайджан на одну плоскость, так как турецкое государство считает, что армянская сторона «оккупировала» азербайджанские территории.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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