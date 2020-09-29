Новый премьер Японии провел первый телефонный разговор с Путиным

Недавно вступивший на пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга провел первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на представителя японского правительства.

По его словам, ожидается, что лидеры подтвердят свою приверженность продолжению переговоров по мирному договору между РФ и Японией и согласятся активизировать двустороннее экономическое сотрудничество.

Ранее японский премьер уже провел телефонные переговоры с рядом иностранных лидеров. В частности, с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем КНР Си Цзиньпином.

Суга вступил в должность премьер-министра Японии 16 сентября.

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