Минск и Москва начали диалог по интеграционным «дорожным картам»

Белоруссия и Россия возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам». Об этом заявил посол республики в РФ Владимир Семашко, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что на прошедшей неделе (21-27 сентября) первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков посетил Москву и встретился с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.

По словам посла, уже тогда обсуждался алгоритм по «дорожным картам» и прочие вопросы.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В дальнейшем была сформирована рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт». Тем не менее программа до сих пор не принята.

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