Макрон проводит встречу с Тихановской в Вильнюсе

Глава Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эммануэлем Макроном в Вильнюсе», — говорится в Telegram-канале пресс-службы белорусского политика .

Как отмечается, основной темой диалога станет возможность организации переговоров о проведении новых выборов президента Белоруссии и «возможной медиации других стран, в том числе Франции».

Ранее стало известно, что встреча французского лидера с Тихановской состоится 29 сентября.

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