Посол Армении назвал условие признания независимости Карабаха
Признание Ереваном независимости Нагорного Карабаха зависит от хода боевых действий в регионе, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью РБК.
Признание Карабаха Арменией приблизится настолько, насколько азербайджанские и турецкие войска подойдут к границе региона, заявил посол. Он подчеркнул, что Армения является гарантом безопасности Карабаха.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Армения может признать независимость Карабаха
— «В плену страха»: как начался конфликт в Карабахе
— Мобилизационный план: с какими проблемами столкнутся Баку и Ереван