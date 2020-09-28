Алиев выступил за урегулирование в Карабахе на основе резолюций СБ ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе на основе резолюций Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом он заявил в ходе конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешом, сообщает РИА «Новости».

Азербайджанский лидер заявил, что в основе урегулирования должны лежать нормы международного права, принцип территориальной целостности Азербайджана и резолюции СБ ООН, требующие вывода армянских войск с территории Карабаха.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана

— Посол Армении назвал конфликт вокруг Нагорного Карабаха самоуничтожением

— Минобороны Армении заявляет об отражении всех атак в Карабахе