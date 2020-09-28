Эрдоган: Армения должна уйти с «оккупированных» ею территорий Азербайджана

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна уйти с «оккупированных» ею территорий Азербайджана, сообщает NTV.

Он подчеркнул, что Турция а этом конфликте поддерживает Баку. По словам президента, Азербайджан ждал 30 лет решения вопроса о Карабахе и теперь «делает это самостоятельно».

«Армения должна покинуть оккупированные ею азербайджанские территории», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что немедленное освобождение Нагорного Карабаха откроет путь для установления мира и стабильности в регионе.

Ранее В МИД Армении сообщили, что Турция участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.