Афганистан поддержал Азербайджан в конфликте вокруг Карабаха

Афганистан выразил свою поддержку Азербайджану на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление министерства иностранных дел Афганистана опубликовано на странице ведомства в Twitter.

«Нагорный Карабах признается мировым сообществом как часть Азербайджана. Афганистан требует прекращения оккупации региона», – указано в заявлении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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