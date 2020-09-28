Посол Армении назвал конфликт вокруг Нагорного Карабаха самоуничтожением
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что единственным верным решением для участников конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха могут быть переговоры. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Чтобы люди договаривались и не гибли, нужно оставаться в политическом процессе, то есть быть приверженным политико-дипломатическим мерам по разрешению конфликта, а не готовить свой народ войне...», — выразил мнение дипломат.
Тоганян уверен, что необходимо остановить военные столкновения и убрать с повестки военное решение конфликта.
«Этот конфликт невозможно решать военным путем, это просто самоуничтожение. Конфликт имеет одно решение — политическое — стол переговоров», — резюмировал посол.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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