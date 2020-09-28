В Кремле приняли к сведению встречу Меркель и Навального

В Кремле обратили внимание на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Конечно, обратили», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Меркель навестила Навального, когда тот лечился в берлинской клинике Charite.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 7 сентября Навального выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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