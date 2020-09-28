Кудрин оценил вероятность новых санкций Запада против России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил возможное введения санкций странами Запада против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ближайшее время в отношении российского государства не будет введено каких-то значительные ограничений.

«Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание, так же, как это было последнее время», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос о возможном усилении санкций против РФ в связи с делом блогера Алексея Навального.

Он отметил, что любые новые меры будут иметь для России негативный эффект. Тем не менее, по мнению Кудрина, к ранее введенным санкциям страна сумела приспособиться, а бизнес перестроился.

Ранее Кудрин выразил мнение, что последствия от пандемии коронавируса в текущем году могут привести к падению ВВП России на 4—5%.

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