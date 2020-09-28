В бундестаге не поддержали идею вступления Украины в ЕС и НАТО
Немецкие депутаты партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству Германии с призывом высказаться против вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает RT.
Таким образом, они выступили за сохранение нейтралитета Украины.
Кроме того, в письме депутатов к правительству говорится о связи России и Украины в религиозном, культурном, экономическом, а также языковом плане.
«Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстегивает раскол в стране», — содержится в письме.
Члены «Альтернативы для Германии»заключили, что Брюссель и Берлин должны быть нацелены на развитие контактов с Москвой, а также на подключение Киева к общей интеграции.
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