WSJ: США намерены полностью закрыть посольство в Багдаде

Власти США намерены полностью закрыть свое представительство в Багдаде в случае продолжения ракетных обстрелов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, госсекретарь США Майк Помпео отправила соответствующее уведомление иракской стороне, а именно президенту Бархаму Салеху и премьер-министру Мустафе аль-Каземи.

Кроме того, СМИ приводит данные о том, что американский посол в Ираке Мэтью Тьюллер заявил, что страны переходят на новую стадию отношений.

Уточняется, что при этом США намерены оставить консульство в Эрбиле.

Иракский чиновник рассказал газете, что Белый дом намерен закрывать посольство в течение двух — трех месяцев постепенно. По его словам, такое решение может быть связано с выводом войск США из страны.