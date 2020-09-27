Кадыров отреагировал на обострение в Карабахе

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе «остановить бессмысленное кровопролитие», которое мешает мирному урегулированию ситуации. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить. От этой боли страдает весь Кавказ, все братские народы региона», – написал глава республики.

Он отметил, что Россия прикладывает «титанические усилия», чтобы способствовать мирному решению проблемы, однако для этого требуется остановить военные действия. Кадыров также призвал мировое сообщество подключиться к процессу урегулирования.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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