Пушков ответил на слова Кулебы об опасности сближения Минска и Москвы

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об опасности сближения Минска и Москвы. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?!» — пишет сенатор.

Ранее Кулеба сообщил, что Украина видит серьезные риски для себя в укреплении сотрудничества Белоруссии и России.

Он также выразил сожаление, что Лукашенко отказался от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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