СМИ: Глава МИД Китая в октябре может посетить Японию

Министр иностранных дел Китая Ван И в октябре может посетить Японию. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что в ходе визита могут состоятся переговоры Ван И с его японским коллегой Тосимицу Мотеги и премьер-министром Есихидэ Сугой.

Визит состоится после того, как Суга и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу, в ходе которой лидеры двух стран договорились продолжать контакты на высоком уровне в целях содействия региональной и международной стабильности, отмечается в сообщении.

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