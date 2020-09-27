Сирия обвиняет Турцию в поддержке террористов
Максимс Краюшкинс
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Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, обвинил Турцию в поддержке действующей в Сирии террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)*.
«Режим Турции — один из главных спонсоров терроризма в (сирийском) регионе», — сказал Муаллем.
Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.
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