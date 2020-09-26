Байден создаст комиссию по расследованию действий полиции при победе на выборах

Кандидат на пост президента экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах создаст комиссию по расследованию действий сотрудников полиции. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала MSNBC.

В частности он упомянул случай с афроамериканкой Брионной Тейлор, которая скончалась от полученных восьми огнестрельных ранений. Пули были выпущены в нее полицейскими, которые исполняли ордер на обыск.

Политик отметил, что комиссия будет заседать в Белом доме, в его состав войдут как представители со стороны полиции, так и со стороны представителей общества. Кроме того, Байден выразил намерение добиться «серьезной реформы в департаменте полиции».

По миру прокатилась волна протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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