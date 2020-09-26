Последователи Эдуарда Лимонова создадут новую партию

Последователи Эдуарда Лимонова создадут партию «Другая Россия Э.В. Лимонова». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что необходимо закрепить имя Эдуарда Лимонова в названии действующей живой политической организации», — заявила руководитель московского отделения партии «Другая Россия» Ольга Шарина.

Отмечается, что незарегистрированная партия «Другая Россия», которая существовала с 2010 года, приняла решение о самороспуске.

«Мы начинаем наш путь к регистрации новой партии, независимой политической партии «Другая Россия Э.В. Лимонова», — добавила Шарина.

По ее словам, смерть многолетнего лидера партии Эдуарда Лимонова в марте 2020 года стала тяжелой утратой.

Лимонов скончался 17 марта в московской больнице на 78-м году жизни.

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