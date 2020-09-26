И.о. премьер-министра Ливана ушел в отставку

И.о. премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Al Arabiya.

По словам политика, он покидает эту должность, так как политические блоки не выполнили его условие — не отказались от политизации процесса формирования правительства.

Он добавил, что политического консенсуса по формированию верховного руководства в стране больше не существует.

Адиб был назначен на пост премьера в конце августа, однако не смог создать новый кабинет министров.

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