И.о. премьер-министра Ливана ушел в отставку
Катерина Медведева
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И.о. премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Al Arabiya.
По словам политика, он покидает эту должность, так как политические блоки не выполнили его условие — не отказались от политизации процесса формирования правительства.
Он добавил, что политического консенсуса по формированию верховного руководства в стране больше не существует.
Адиб был назначен на пост премьера в конце августа, однако не смог создать новый кабинет министров.
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