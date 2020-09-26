Правительство Того подало в отставку

Правительство Тоголезской Республики подало прошение об отставке, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы государства.

«Премьер-министр Коми Селом Классу подал президенту республики сегодня, 25 сентября 2020 года, свое прошение об отставке, а также прошение всего правительства», — сообщили в канцелярии.

Президент принял отставку, выразив признательность за усилия в экономической, политической и социальной сферах, а также за достигнутые высокие результаты, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.