Арестован лидер армянской оппозиции Царукян

Суд в Ереване постановил отправить под стражу лидера крупнейшей оппозиционной парламентской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его обвиняют в подкупе избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката политика Самвела Дилбандяна.

По словам защитника, суд удовлетворил ходатайство следствия и приговорил Царукяна к аресту.

Как отметил юрист, данное решение является «незаконным и необоснованным».

Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест Царукяна. Ему инкриминируют создание организованной группы для подкупа избирателей перед парламентскими выборами, которые прошли 2 апреля 2017 года.

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