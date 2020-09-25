Арестован лидер армянской оппозиции Царукян
Суд в Ереване постановил отправить под стражу лидера крупнейшей оппозиционной парламентской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его обвиняют в подкупе избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката политика Самвела Дилбандяна.
По словам защитника, суд удовлетворил ходатайство следствия и приговорил Царукяна к аресту.
Как отметил юрист, данное решение является «незаконным и необоснованным».
Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест Царукяна. Ему инкриминируют создание организованной группы для подкупа избирателей перед парламентскими выборами, которые прошли 2 апреля 2017 года.
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