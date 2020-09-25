Аксенов: вопрос о переброске воды из Крыма в Севастополь закрыт

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос о переброске пресной воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя закрыт насовсем, передает РИА «Новости».

По его словам, в Коккозке нет достаточного количества воды, чтобы обеспечить ею жителей Бахчисарайского района и Севастополя.

Аксенов отметил, что эту возможность не будут рассматривать, пока река не станет достаточно полноводной.

«Пока по итогам наблюдений таких у нас прецедентов не было и, скорее всего, этот проект закрыт насовсем», — подчеркнул Аксенов.

Ранее он сообщил, что в Крыму построят первый в России опреснитель воды для решения вопроса водоснабжения полуострова.

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