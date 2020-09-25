Боррель напомнил Зеленскому, что ЕС не банкомат

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Киев не воспринимать ЕС как банкомат или благотворительную организацию. Об этом говорится в отчете политика по итогам визита на Украину.

«Как я уже сказал Зеленскому, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом», — приводятся слова главы европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что руководство Украины должно самостоятельно проводить реформы внутри страны, а на сегодняшний день темпы реализации планов президента Владимира Зеленского значительно замедлились.

Он также назвал «тревожным сигналом» мартовскую смену украинского правительства, когда были освобождены от должности некоторые реформаторы.

Ранее министр финансов Украины Серей Марченко заявил, что страна рассчитывает на финансовую помощь от Евросоюза в размере €1 млрд.