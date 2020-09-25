Греция пригрозила Турции международным судом

Греция может задействовать Международный суд ООН, если конфликт с Турцией не решится через диалог, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом пишет ТАСС.

«Давайте разговаривать. Давайте искать общеприемлемые решения. Давайте дадим дипломатии шанс... Но если в конечном счете мы не сможем прийти к согласию, мы должны будем довериться мудрости Международного суда в Гааге», — сказал Мицотакис.

Премьер также подчеркнул, что действия Турции нарушают международное право и угрожают безопасности региона.

Отношения между Анкарой и Афинами обострились в последние несколько недель после того, как турецкое судно начало сейсмическое исследование в Восточном Средиземноморье. Работы происходят в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз и Греция неоднократно осуждали действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

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