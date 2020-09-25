Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ европейских стран признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Эти решения противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога. По сути они являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Позиция, занятая в отношении Лукашенко некоторыми европейскими странами, никоим образом не может оказать влияния на нынешнее состояние и перспективы развития российско-белорусских отношений. И Белоруссия, и Россия – это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства», — сказал Песков.

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