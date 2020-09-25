Король Норвегии попал в больницу

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован в одну из больниц Осло. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на пресс-службу королевского дома.

«Его Величество король Харальд был сегодня утром госпитализирован», — сообщили в пресс-службе.

Причина такой меры в отношении монарха не раскрывается. Вместо него обязанности по управлению страной временно возложили на Кронпринца Хокона.

Норвежский король Харальд V взошел на престол в 1991 году. Монарху 83 года, еще накануне он принимал участие в официальных мероприятиях и не был замечен больным.

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