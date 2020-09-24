Племянница Трампа подала на него в суд за мошенничество с наследством

Племянница президента США Мэри Трамп подала в суд на политика за мошенничество с имуществом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Ответчиками по иску стали Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их умершего брата Роберта.

Так, Мэри Трамп утверждает, что с 1980-х годов ее родственники захватили контроль над бизнес-империей, которая досталась им по наследству.

По мнению женщины, «Трампы» скрывали реальный размер имущества, который принадлежал ей по закону.

«Они выстроили сложную схему, чтобы выкачивать ее активы и обманывали о настоящем размере ее части наследства, заставив ее думать, что он гораздо меньше реального», — говорится в иске.

Племянница Трампа требует через суд возместить ей утраченную часть имущества, а также выплатить компенсацию в $500 тыс.

Ранее Мэри Трамп опубликовала книгу под названием «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В ней она рассказала, как действующий президент обманывал окружающих и использовал их в собственных интересах.

Позже суд запретил женщине печатать книгу, однако апелляционный суд отменил данное решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Племянница Трампа дразнит его своими высокими рейтингами

— Трамп назвал книгу своей племянницы лживой и глупой

— Старшая сестра Трампа назвала его лгуном