Трамп заявил, что сомневается в честности американских выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в честности грядущих выборов главы государства из-за массового голосования по почте, сообщает Reuters.

«Надо быть очень осторожными с голосованием по почте <...> Необходимо быть уверенными в честности выборов, но я не уверен», — заявил президент.

По мнению Трампа, голосование по почте делает страну уязвимой к вмешательству из-за рубежа, а также влечет к появлению в урнах бюллетеней «мертвых душ».

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос, готов ли он в случае поражения на выборах отдать власть мирным путем. Позже он заявил, что согласится с победой его оппонента от Демократической партии Джозефа Байдена, если ее подтвердит Верховный суд.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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