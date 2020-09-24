Экс-депутата в Венгрии оправдали по делу о шпионаже в пользу России

Суд в Будапеште оправдал экс-депутата Европарламента Белу Ковача по делу о шпионаже в пользу России, однако признал виновным в мошенничестве с налогами. Об этом сообщает France Presse.

Ковача обвиняли в тайных встречах с российским дипломатом, которого называли агентом спецслужб, для передачи сведений «против институтов ЕС». Обвинение запрашивало для политика семь лет тюрьмы.

В итоге суд установил, что Ковач действительно контактировал с «российскими агентами», однако передавал информацию, которая уже была в публичном доступе.

Решением суда, экс-депутат получил 1,5 года тюрьмы за «налоговое мошенничество» и фальсификацию документов.