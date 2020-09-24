Эксперт: кадровая политика Путина доказала свою эффективность победами врио в регионах

Член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с главами регионов, которые победили на минувших региональных выборах.

«Здесь интересная статистика, и я бы подчеркнул, что из 20 глав регионов, которые к 13 сентября имели полномочия — 18 прошли через прямые выборы, а полномочия двоих губернаторов были подтверждены местными законодательными собраниями по соответствующей процедуре, в ХМАО и НАО. Первый важный момент — говоря об этой символической встрече президента с губернаторами — это мероприятие становится ритуалом, где подводятся итоги прошедшего голосования и обозначается некоторый приоритет в их работе», — заявил эксперт.

Кроме того, отметил он, если мы говорим о прошедшем Едином дне голосования, то во-первых понятно, что несмотря на некоторые экспертные оценки, которые были перед выборами, ни в одном регионе второго тура не состоялось.

«Второй момент — высокие результаты подтвердили, что кадровая политика президента эффективно работает. Мне бы хотелось на этих моментах акценты сделать. Внешние вызовы, связанные с пандемией, природные катаклизмы, экологические проблемы — главы регионов показали, что могут решать возникающие проблемы. Все кандидаты были близки к избирателям и давали быстрый, пусть даже иногда и резкий, ответ на вызовы. Кандидатам, с которыми встречался президент, удалось свою эффективность на посту подтвердить», — резюмировал Комков.