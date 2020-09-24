В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о выдвижении Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию.

«Это инициатива тех, кто выступает с таким предложением.... Если решение будет принято — прекрасно. Если не будет принято — ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать», — заявил он.

Ранее стало известно, что писатель Сергей Комков выдвинул на Нобелевскую премию мира президента России.