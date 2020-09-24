В ЕС назвали неоправданными ответные санкции России
Елизавета Мележенкова
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Официальный представитель Евросоюза Питер Стано заявил, что объединение считает неоправданными объявленные Россией ответные санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Европейский союз отвергает зеркальные ограничения.
Стано обратился к российскому МИДу с просьбой уточнить причину введения данных санкций и их юридическую основу.
Стано также подчеркнул, что принятие санкций ЕС против России происходит адресно, на основе четких критериев и доказательств, а также соответствует международному праву.
Ранее стало известно, что Россия расширит «черный список» для стран Европейского союза в ответ на санкции ЕС.
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