В ЕС назвали неоправданными ответные санкции России

Официальный представитель Евросоюза Питер Стано заявил, что объединение считает неоправданными объявленные Россией ответные санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Европейский союз отвергает зеркальные ограничения.

Стано обратился к российскому МИДу с просьбой уточнить причину введения данных санкций и их юридическую основу.

Стано также подчеркнул, что принятие санкций ЕС против России происходит адресно, на основе четких критериев и доказательств, а также соответствует международному праву.

Ранее стало известно, что Россия расширит «черный список» для стран Европейского союза в ответ на санкции ЕС.

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