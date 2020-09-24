В Раде призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске после инаугурации Лукашенко

Межфракционное объединение в Верховной раде Украины «За демократическую Беларусь» призвало украинские власти после инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

В документе говорится, что депутаты назвали инаугурацию Лукашенко «фарсом», которая не сможет легитимизировать фальсификацию выборов в Белоруссии.

«Призываем украинскую власть предоставить четкую официальную позицию относительно «инаугурации» Александра Лукашенко, не признавать его легитимность как президента Белоруссии...», — говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты призывают осудить действия Минска, «направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, а также разработать пакет санкций в отношении Лукашенко и «ключевых лиц его режима».

Депутаты Рады также призвали СМИ Украины не использовать в отношении Лукашенко определение «и.о. президента Беларуси», а называть его «диктатором».

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