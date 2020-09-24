Пушков прокомментировал слова Зеленского о стремлении РФ к «переделу мира»
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Россия якобы стремится к «переделу мира».
Он предположил, что украинский лидер «списал» это заявление у Госдепартамента США.
«Надо же объяснить, почему «независимая» Украина готова все отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США?» — задался вопросом Пушков.
По его словам, «главный спец» по сферам влияния в мире известен «от Панамы до Японии». Cенатор отметил, что «это не Россия».