В Минске силовики задержали больше 10 протестующих

В Минске на несанкционированной акции несогласных с инаугурацией президента Белоруссии Александра Лукашенко силовики задержали больше 10 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местную милицию.

«Есть задержанные за участие в несанкционированном мероприятии», — приводятся слова официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич.

По ее словам, силовики задержали больше 10 человек, точные данные появятся позже.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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