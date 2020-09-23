В Минске силовики задержали больше 10 протестующих
В Минске на несанкционированной акции несогласных с инаугурацией президента Белоруссии Александра Лукашенко силовики задержали больше 10 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местную милицию.
«Есть задержанные за участие в несанкционированном мероприятии», — приводятся слова официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич.
По ее словам, силовики задержали больше 10 человек, точные данные появятся позже.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
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