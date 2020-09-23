Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко в 6 раз вступил в должность президента Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске.

На мероприятии присутствовали несколько сотен человек, в частности чиновники, депутаты, деятели культуры и спорта.

В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что дает «клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством».

Он пообещал сделать все, чтобы белорусский народ не пожалел о своем выборе.

Глава государства также заявил, что единственной формулой выживания Белоруссии является сильная власть, верность курсу и поддержка граждан.

По его словам, Белоруссия стала единственной страной, где «цветная революция» провалилась. Это выбор народа, который «не хочет потерять страну».

После инаугурации Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.