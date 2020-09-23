Песков: Елисейский дворец не мог передать СМИ запись разговора Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию французского СМИ Le Monde о якобы подробностях телефонного разговора глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог передать газете запись разговора президентов, заявил Песков.
По словам представителя Кремля, инцидент с Алексеем Навальным действительно обсуждался. Однако в материалах газеты содержатся некоторые неточности.
Песков отметил, что, если бы публикация в СМИ с точностью передавала детали разговора, то это значило бы, что французские коллеги сознательно отдали запись Le Monde.
«Это не соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так», — подчеркнул Песков.
Ранее французская газета заявила, что Путин и Макрон якобы обсуждали, что Навальный мог сам по неустановленным причинам принять яд. При этом французский лидер выразил несогласие с данной точкой зрения.
Кроме того, Le Monde сообщало, что Путин якобы предложил инициировать расследование в Латвии, где проживает один из создателей вещества группы «Новичок».
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
В настоящий момент Навальный находится в Германии. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.